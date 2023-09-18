Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 сентября 2023 20:26

В Адыгее работодатель заставлял перерабатывать подростков и занижал им зарплату

В Адыгее права 68 несовершеннолетних работников были восстановлены после вмешательства прокуратуры
Евгения ХАЛИКОВА
Руководство завода использовала малооплачиваемый труд детей.

Руководство завода использовала малооплачиваемый труд детей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Генеральной прокуратуре России пришлось вмешивать в трудовые отношения руководства молзавода в Адыгее и несовершеннолетних работников, которые решили подзаработать денег в свободное от учебы время. Руководство предприятия заставляло перерабатывать подростков и занижало им заработную плату аргументируют низкой квалификацией юных сотрудников.

«В ходе проверки выявлены нарушения трудового законодательства в отношении 68 детей. Несовершеннолетним работникам неправильно начислялась заработная плата, предварительный медицинский осмотр при их трудоустройстве не проводился, сведения о режиме рабочего времени и отдыха детей отсутствовали. Также имелись нарушения по продолжительности рабочего дня»,- уточнили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

В итоге всем школьникам пересчитали зарплату на общую сумму более 180 тыс. рублей. С ребятами заключили дополнительные соглашения. Также перед сменой они будут проходить предварительный медосмотра. В отношении дирекции завода заведено пять дел об административных правонарушениях.