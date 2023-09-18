Ранее лишенный прав житель Адыгеи погиб, не справившись с управлением мотоцикла

Мужчину вынесло в кювет, гед он получил тяжелые травмы. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

В Адыгее полицейские проводят проверку после смертельной аварии на участке автодороги «Подъезд к селу Унароково». Известно, что 37-летний местных житель не справился с управлением мотоцикла и съехал в кювет. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб до приезда медиков.

«Кроме того, в ходе разбирательства инспекторы выяснили, что прав на управление мототранспорта у погибшего не было, так как ранее был лишен за отказ от прохождения медосвидетельствования», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В настоящее время следствие проводит проверку, в ходе которой будут установлены все детали и обстоятельства произошедшего.