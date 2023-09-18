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НовостиЗвезды18 сентября 2023 20:54

Реставраторы восстанавливают уникальные святыни казаков Кубани

На Кубань после реставрации вернутся уникальные казачьи святыни
Евгения ХАЛИКОВА
Реликвии восстанавливают по волокнам ткани. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Реликвии восстанавливают по волокнам ткани. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Сразу три уникальные казачьи святыни направлены из Краснодарского края в Москву для реставрации. Сотрудники Государственного научно-исследовательского института реставрации России восстанавливают напрестольное Евангелие 18 века, а также знамена императоров Николая I и Александра II. Работа идет по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

«Напрестольное Евангелие 1759 года сопровождало казаков на всех этапах истории. До конца года реставраторы завершат работу, и реликвии вернутся в музей имени Фелицына. Здесь хранится немало уникальных предметов, которые без преувеличения можно назвать святынями Кубани», - сказала министр культуры региона Виктория Лапина.

Реставраторам предстоит кропотливая работа – собрать ткань по отдельным волокнам, затем закрепить уцелевшую роспись по шелку и старинные вышивки. Регалии были частью музейной экспозиции Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына.