В Сочи пройдет Международный архитектурный фестиваль

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XII Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег 2023» пройдет в Сочи с 21 по 23 сентября. Событие направлено на создание и развитие современных береговых пространств. Его организаторы - Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, а также администрация Сочи.

«В Год архитектуры в городе будет принят новый Генеральный план. Он определит развитие Сочи до 2044 года. Участники фестиваля - порядка 350 архитекторов со всех регионов России - примут участие в обсуждении градостроительного документа», - поделился директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрий Литвинец.

Он также отметил, что в рамках фестиваля подведут итоги Всероссийского открытого конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции формирования морского рекреационного комплекса «Южный Риф» в Адлерском районе. Его участники подготовили проекты для улучшения приморских территорий города и повышения их привлекательности для туристов.

Программа «ЭкоБерега 2023» включает в себя и образовательное направление: архитектурную научно-практическую конференцию, мастер-классы ведущих российских специалистов заявленной сферы, выставки, презентации, экскурсии.

История фестиваля «ЭкоБерег» началась в 2010 году. Его появление побудило профессионалов к созданию десятков проектов по восстановлению и проектированию новых прибрежных зон. Фестиваль также помогает расширить международные связи между архитекторами из порядка 50 стран мира.