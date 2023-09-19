Мурал наносит краснодарский граффити-художник Роман Филиппов Фото: krd.ru

Новый мурал появится в Краснодаре ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Граффити нанесут на фасад дома на улице Ставропольской, 129, со стороны улицы 2-й Пятилетки.

Мурал станет подарком городу от одного из застройщиков. Краснодарский граффити-художник Роман Филиппов уже наносит рисунков размером с пятиэтажный дом.

«Изображение будет отражать те изменения, которые произошли в городе за последние десятилетия», – отметили в мэрии.

Новый мурал торжественно откроют 22 сентября в 14:00. Для жителей и гостей Краснодара подготовят конкурсы и викторины на знание истории Краснодара, сувениры и подарки от организаторов.