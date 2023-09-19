В Сочи в 1,5 раза увеличился туристический поток на международных рейсах

Фото:morport-sochi.ru

Морской порт города посетило в полтора раза больше человек по сравнению с предыдущим годом. С начала 2023 года таможенный контроль прошли 140 судов, более 34 тыс. пассажиров и 20 тыс. членов экипажей.

«С начала курортного сезона 2023 года из Сочи в Турцию продолжает совершать международные морские рейсы 11-палубный пассажирский лайнер Astoria Grande. В период с апреля по сентябрь таможенный контроль прошли более 30 тыс пассажиров и 18 тыс. членов экипажа лайнера, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года», - об этом сообщает «РГ» со ссылкой на пресс-секретаря сочинской таможни Марину Жупанову.

Помимо этого, в июне по маршруту Сочи-Сухум-Сочи начал курсировать лайнер «Князь Владимир». По словам пресс-секретаря, новым морским сообщением воспользовались порядка 1,7 тыс. туристов и 800 членов экипажа теплохода.