Сбой при оплате картой школьника произошел 1 сентября Фото: krd.ru

В мэрии Краснодара прокомментировали работу проездных карт для школьников. Так, учащиеся 1 сентября столкнулись со сбоем при оплате.

В настоящее время оплата по картам проходит в обычном режиме. В администрации напомнили, что перевозчик не имеет права высаживать детей в возрасте до 16 лет.

«В случае, если карта не читается, ребенок может проходить в автобус. Он не должен платить наличкой. В системе все равно отображается», – сказал на пресс-брифинге замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Виктор Балацкий.

Если водитель высадил школьника, родители могут обратиться в центр мониторинга.

«Мы сразу реагируем. Но на регулярной основе мы работаем с водителями, чтобы такого не происходило», – добавил Виктор Балацкий.