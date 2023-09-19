Сборная России по художественной гимнастике провела открытую тренировку в Сочи

Спортсменки встретились с российской сборной и именитыми тренерами Фото: sochi.ru

Открытую тренировку сборной России посетили воспитанницы сочинской спортивной школы №22. Спортсменки смогли увидеть, как занимаются профессиональные гимнастки, а также получить советы от именитых тренеров и чемпионов. Мероприятие состоялось во время восстановительных сборов команды в Центре художественной гимнастики в Дагомысе.

«В Сочи созданы оптимальные условия для подготовки и восстановления спортсменов. Природно-климатическое расположение Центра на курорте делает тренировочный процесс более продуктивным, а восстановление эффективным», - отметил директор департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников.

Российских спортсменок в следующем году ждет насыщенная программа международных альтернативных соревнований - состязания среди стран БРИКС, а также всемирные соревнования «Дружба». В данный момент гимнастки готовятся к финалу Кубка сильнейших, который пройдет с 10 по 13 октября в Москве, и к турниру Алины Кабаевой «Небесная грация», соревнование состоится в конце ноября в Шанхае. При этом особое внимание уделяется отдыху спортсменок.

«Мы решили приехать на сборы именно в Сочи, где дети могут тренироваться в большом зале, ходить на море, бывать на солнце, дышать морским воздухом, посещать экскурсии. Это все очень важно для восстановления организма, их спортивной формы», - поделилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.