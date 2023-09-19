Упавшего в реку с 3-метровой высоты спасли в Сочи

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Спасатели МЧС помогли сочинцу, который упал в реку на улице Черноморской с высоты около трех метров. Сообщение о произошедшем поступило от оператора службы 112.

«Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали 54-летнего сочинца из русла реки и передали его врачам скорой. В результате падения мужчина получил травму головы, различные ссадины и ушибы», - прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Как рассказали спасатели, от пострадавшего доносился сильный запах алкоголя.