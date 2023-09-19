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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 8:01

Упавшего в реку с 3-метровой высоты спасли в Сочи

Сочинские спасатели помогли мужчине, упавшему с 3-метровой высоты в реку
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: 23.mchs.gov.ru

Фото: 23.mchs.gov.ru

Спасатели МЧС помогли сочинцу, который упал в реку на улице Черноморской с высоты около трех метров. Сообщение о произошедшем поступило от оператора службы 112.

«Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали 54-летнего сочинца из русла реки и передали его врачам скорой. В результате падения мужчина получил травму головы, различные ссадины и ушибы», - прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Как рассказали спасатели, от пострадавшего доносился сильный запах алкоголя.