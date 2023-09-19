В Краснодаре 83% жителей поддерживают запрет на продажу энергетиков подросткам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Краснодаре 83% жителей поддерживают запрет на продажу энергетиков подросткам. Результаты опроса озвучили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
Так, 83% жителей считают инициативу правильной. По мнению краснодарцев, поддержавших идею, энергетики вредны для здоровья и не соответствуют нормам.
10% участников опроса высказались против запрета. По словам респондентов, ограничение продажи энергетиков подросткам, наоборот, подстегивает употребление.
Чаще инициативу поддерживали женщины (86%), чем мужчины (79%). Краснодарцы в возрасте 35-44 лет высказывались за запрет активнее, чем более молодые участники опроса.
Ранее установить запрет на продажу энергетиков подросткам на федеральном уровне предложил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев.