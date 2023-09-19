В Краснодаре 83% жителей поддерживают запрет на продажу энергетиков подросткам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре 83% жителей поддерживают запрет на продажу энергетиков подросткам. Результаты опроса озвучили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, 83% жителей считают инициативу правильной. По мнению краснодарцев, поддержавших идею, энергетики вредны для здоровья и не соответствуют нормам.

10% участников опроса высказались против запрета. По словам респондентов, ограничение продажи энергетиков подросткам, наоборот, подстегивает употребление.

Чаще инициативу поддерживали женщины (86%), чем мужчины (79%). Краснодарцы в возрасте 35-44 лет высказывались за запрет активнее, чем более молодые участники опроса.

Ранее установить запрет на продажу энергетиков подросткам на федеральном уровне предложил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев.