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НовостиОбщество19 сентября 2023 7:59

В Краснодаре 83% жителей поддерживают запрет на продажу энергетиков подросткам

10% участников опроса высказались против
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре 83% жителей поддерживают запрет на продажу энергетиков подросткам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре 83% жителей поддерживают запрет на продажу энергетиков подросткам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре 83% жителей поддерживают запрет на продажу энергетиков подросткам. Результаты опроса озвучили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, 83% жителей считают инициативу правильной. По мнению краснодарцев, поддержавших идею, энергетики вредны для здоровья и не соответствуют нормам.

10% участников опроса высказались против запрета. По словам респондентов, ограничение продажи энергетиков подросткам, наоборот, подстегивает употребление.

Чаще инициативу поддерживали женщины (86%), чем мужчины (79%). Краснодарцы в возрасте 35-44 лет высказывались за запрет активнее, чем более молодые участники опроса.

Ранее установить запрет на продажу энергетиков подросткам на федеральном уровне предложил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев.