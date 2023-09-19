Юные кинематографисты страны создают свои картины в «Орлёнке»

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартовала программа открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Проект объединил 200 представителей 63 региональных кино- и медиастудий страны. В течение 10 дней дети занимаются в мастерских мэтров отечественной киноиндустрии, создают фильмы и участвуют в конкурсах и кинопросмотрах.

18 сентября в «Орлёнке» открылся XVIII Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Его участниками стали 200 юных кинематографистов – победителей IV заочного конкурса подростковых медиаработ «Диалог поколений» из 63 региональных кино- и медиастудий России.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«За 18 лет школу “Бумеранга” прошли более пяти тысяч юных кинематографистов. Многие из них поступили в профильные вузы, стали представителями творческих профессий и наставниками ребят на форумах. Верю, что кто-то из них станет в авангарде отечественной киноиндустрии, сможет создать хорошее, глубокое кино, которое с нетерпением ожидает российский зритель», – сказал Александр Джеус, президент фестиваля-форума, директор ВДЦ «Орлёнок».

В эти дни в «Орлёнке» работает девять съёмочных площадок. Подростки создают фильмы об отношениях в среде сверстников, дружбе и путях разрешения противоречий между представителями разных поколений. Снятые юными кинематографистами игровые, документальные и анимационные фильмы войдут в конкурсную программу форума и будут представлены на фестивале фильмов, рождённых в «Орлёнке».

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Фестиваль – стартовая площадка для взлёта юных кинематографистов. Здесь посредством кинематографа участников учат дружбе и взаимовыручке, основам российских традиционных ценностей, любви к своим близким и своей Родине», – отметил Александр Школьник, президент фестиваля-форума, директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

В рамках форума свои мастерские для ребят откроют режиссёр-документалист, сценарист, директор Центрального дома кинематографистов Екатерина Головня; оператор, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Сачков, журналист и генеральный продюсер «Первый канал Всемирная сеть» Дмитрий Борисов; сценарист, режиссёр, продюсер и педагог Татьяна Мирошник.

«Фестиваль имеет большое значение в плане коммуникации. Совместная работа с разными детскими региональными киностудиями России, обмен опытом друг с другом и посещение мастер-классов от профессионалов – всё это и есть общение. Если бы я вернулся в детство и попал на такой форум, то, конечно, снял бы свой первый фильм, потому что нужно смелее пробовать, смелее входить в те задумки, которые хочется осуществить», – прокомментировал Владимир Грамматиков, президент фестиваля-форума.

Орлят ждёт обширная внеконкурсная кинопрограмма. На форуме состоялась премьера картины Андрея Зайцева «14+ Продолжение» и презентация лент «Сестрёнка» и «Приключения маленького Бахи» Народного артиста России, режиссёра Александра Галибина.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Если человек с детства движется в профессии, пусть он не сразу приходит к какому-то результату, но он растёт как личность, он развивается, потому что, например, режиссёрская профессия – это профессия очень многих знаний. И если подросток решает заниматься киноиндустрией, то такие форумы, безусловно, становятся стартовой площадкой, чтобы этих знаний набраться и понять в какую сторону двигаться дальше», – Александр Галибин.

Важным событием фестиваля стал III Всероссийский питчинг юных кинематографистов. В шорт-лист конкурса вошли 42 киностудии, которые поборются за главный приз в форме сертификата на приобретение видеооборудования в размере 400 000 рублей (призовой фонд составляет 2 000 000 рублей). Пять студий-победителей будут оснащены профессиональным видеооборудованием.

Особая форумная программа подготовлена для руководителей детских региональных кино- и медиастудий. В Год педагога и наставника для них проходят курсы повышения квалификации на тему: «Кинообразование и цифровые технологии в профессиональной деятельности педагога», а также презентация пособия киноведа Ады Бернатоните «Методические рекомендации по кинопросвещению подростков».

Фестиваль-форум проводится во Всероссийском детском центре «Орлёнок» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Основные события фестиваля-форума, включая III Всероссийский питчинг юных кинематографистов, реализуются с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Партнёры: Российский государственный архив кинофотодокументов, Музей Победы, Союз кинематографистов России, Российское общество «Знание», АНО «Центр развития и поддержки социально значимых проектов «Поколения возрождения», ООДО «Лига юных журналистов» и Творческое объединение ЮНПРЕСС.

Организаторы: Детское медийное объединение «Бумеранг» и ООО Киностудия «ЮНОСТЬ».