Виталий Дубко Фото: t.me/timchenkosv

Умер кубанский тренер по прыжкам на батуте Виталий Дубко. Почетного гражданина Краснодара не стало на 88-ом году жизни. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко в своем telegram-канале.

Виталий Федорович занимался тренерской работой с 1965 года. Заслуженный тренер СССР и России разработал уникальные методики подготовки спортсменов высокого класса.

«Виталий Федорович раскрыл талант многих спортсменов, подготовил первых в истории олимпийских чемпионов по прыжкам на батуте. Вместе с ним уходит целая эпоха становления прыжков на батуте не только в крае, но и России. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Виталия Федоровича», – написал Серафим Тимченко.

В мае Виталию Дубко исполнилось 87 лет.