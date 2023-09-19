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НовостиОбщество19 сентября 2023 8:38

В Геленджике у фотоживодера забрали попугая и обезьяну

Попугая и обезьяну, которых забрали у фотоживодера в Геленджике, передали в зоопарк
Светлана ОВДЕЙ
Мужчина предлагал сфотографироваться с животными на набережной Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Мужчина предлагал сфотографироваться с животными на набережной Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике у фотоживодера забрали попугая и обезьяну. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

«Предприниматель» работал на набережной курорта. 31-летний мужчина предлагал жителям и туристам сфотографироваться с животными. При этом документов на попугая и обезьяну у него не было.

«Сотрудники полиции изъяли попугая и обезьяну и передали их в местный зоопарк, где ветеринары дадут оценку их состоянию здоровья», – сообщили в краевой полиции.

Тем временем в отношении мужчины проводится проверка.

«По результатам будет принято процессуальное решение», – добавили в пресс-службе управления МВД по краю.