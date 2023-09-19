«ОМС студентам»: мой полис ОМС не найден на «Госуслугах»

Я переоформил полис ОМС в связи с учебой в другом регионе. Но мой полис не найден на Госуслугах. Что делать?

В разделе «Здоровье» на Госуслугах вы можете найти данные своего полиса ОМС и медучреждение, к которому вы прикреплены. Если данные о полисе найти не получается, впишите его номер вручную и нажмите «Сохранить». Данные должны автоматически обновиться.

В случае, если статус «Поиск данных» на Госуслугах сохраняется на протяжении более 5 дней, рекомендуем вам выдать согласие на получение данных о полисе ОМС повторно. Для этого:

1. Войдите в личный кабинет – раздел «Согласия и доверенности»;

2. Выберите согласие Минцифры и Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

3. Нажмите «Отозвать согласие». Выберите причину «Другое», введите текст «Другое»;

4. Нажмите «Отозвать»;

5. Подождите 3-5 минут и выдайте согласие повторно;

6. Нажмите «Запросить» в разделе «Здоровье». Если полис ОМС был ранее введен вручную, кнопка «Запросить» будет отображаться в карточке с документом. После отзыва рекомендуем подождать до 15 минут и выдать согласие повторно. Перевыдача согласия позволит быстрее получить данные. Получение сведений может занять от 15 минут до 5 дней.

Полис ОМС может не отображаться на Госуслугах по нескольким причинам.

1.Возможно, при оформлении полиса были указаны некорректные данные или вы поменяли паспорт. В таком случае вам необходимо обратиться в свою страховую компанию и актуализировать данные.

2. Если у вас имеется полис ОМС старого образца или нет действующего полиса — следует также обратиться в страховую компанию для его оформления.

Обновленные данные поступят в раздел «Здоровье» личного кабинета в течение 5 календарных дней после внесения корректировок.

О том, как прикрепиться к студенческой поликлинике читайте по ссылке.

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