Ушаковка приняла 1800 новобранцев в свою дружную семью

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

В Государственном морском университете имени адмирала Федора Федоровича Ушакова будущие курсанты торжественно клялись в верности Родине и выбранному делу. На центральной площади Новороссийска собрались родители ребят и руководство вуза. Первокурсников поздравил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Евгений Тузинкевич.

- В стенах Ушаковки вы приобретете не только знания. Здесь вы научитесь быть ответственными, грамотно принимать решения, поймете, что значит верность данному слову, что такое настоящая дружба. Могу сказать на собственном опыте: вы пронесете ее сквозь года. Сохраните этот ценный багаж и никогда не сходите с намеченного курса! Уверен, отрасль будет гордиться теми, кто стоит сегодня в этом строю, - отметил Евгений Тузинкевич.

Профессор Сергей Кондратьев (ректор вуза, доктор технических наук) по традиции напутствовал новобранцев словами из гимна, пожелав «не посрамить чести родного флота, умножить славу русских моряков»!

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Выступление легендарного оркестра Ушаковки, университетской шоу-группы «Терра», эффектный выход Петра I со свитой, все это не забудется ни участниками церемонии, ни зрителями.

Но, конечно, родные старательно искали в огромном строю «своего» первокурсника и с нетерпением ждали торжественного марша, чтобы оценить, чему он успел научиться за две недели строевой подготовки. Было трогательно.

Традиция «Посвящения в курсанты» появилась фактически с момента открытия вуза. Но последние три года Ушаковка организует праздник не на университетском плацу, а на самой большой - Форумной площади города, ведь количество первокурсников и гостей растет год от года и нужно разместить всех.

Поздравить ребят в этот день пришли начальник Новороссийского Отдела Ространснадзора Роман Кисиев, капитан морского порта Новороссийск Станислав Урюпин и многие другие выпускники вуза. Их успехи и достижения в профессии - лучшее подтверждение тому, какие перспективы открывает диплом Ушаковки.

А у нынешних ушаковцев впереди – полное погружение в профессию, новые друзья и отличные перспективы!