Велосипедист с ребенком погибли после наезда пьяного водителя в Кущевском районе

Пьяный водитель сбил велосипедиста с ребенком Фото: пресс-служба ГИБДД по краю

На Кубани завели уголовное дело на водителя, сбившего насмерть велосипедиста с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло вечером 16 сентября в Кущевском районе. 37-летний водитель Lada Granta проезжал по улице Красной в хуторе Средние Чубурки. При этом мужчина был пьян.

В какой-то момент водитель превысил скорость и сбил велосипед, которым управлял 29-летний. С ним также ехала 9-летняя девочка. Велосипедист и ребенок скончались на месте происшествия. Тем временем водителя авто задержали.

«По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, назначен комплекс судебных медицинских и автотехнической экспертиз», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Кроме того, решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении мужчины под стражу.