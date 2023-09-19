В Геленджике потушили лесной пожар на площади 12 га Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края

В Геленджике потушили крупный лесной пожар. Возгорание ликвидировали на площади 12 га.

«В 12:00 полная ликвидация пожара в Геленджике», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, возгорание произошло днем 18 сентября в районе села Возрождение. Изначально огонь охватил тысячу кв. метров. На лесном участке горели трава и кустарники. На месте возгорания, которое ликвидировали около суток, задействовали 50 человек и 11 единиц техники.

Для тушения пожара привлекли и вертолет Ми-8. Вечером 18 сентября бортом было сброшено 30 тонн воды за 10 раз.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», – сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.