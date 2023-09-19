Сорвал джек-пот и переехал в Сочи

Выигрыш помог исполнить мечту Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Тюмени выиграл в лотерею 24 млн рублей и переехал в Сочи. Теперь миллионер задумался еще и о покупке собственной яхты.

«Благодаря выигрышу мы решились на переезд из Тюмени. Из-за проблем со здоровьем подбирали город с мягким климатом. В итоге выбор пал на Сочи. Выигрыш помог исполнить давнюю мечту», - поделилась жена победителя. Женщина рассказала, что после этого жизнь супругов заиграла новыми красками.

«Тут теплое солнце, пение птиц, пальмы. Мы чувствуем себя прекрасно. Потихоньку обустраиваемся. Я облагораживаю участок, сажаю деревья», - добавила она.