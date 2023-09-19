В Сочи рыбаков чуть не унесло в открытое море

Ветер уносил рыбаков в открытое море Фото: Олег УМАРОВ

Двое мужчин решили отправиться на рыбалку в Сочи в районе поселка Аше. 62-летний местный житель и 36-летний москвич взяли удочки и снасти и отправились в море на моторной лодке. Внезапно она заглохла. Ветер усиливался, а лодка уходила от берега все дальше.

«Мужчины, у которых было лишь одно весло на двоих, поняли, что не справятся самостоятельно, и вызвали спасателей», - рассказали в пресс-службе МЧС.

Сотрудники Лазаревского подразделения МЧС России отправились за рыбаками на «Стрингере». Двух друзей спасатели взяли на борт, а их резиновую лодку – на буксир. К счастью, медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.