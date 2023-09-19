Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жительница Краснодара приютила незнакомца и лишилась драгоценностей. Все произошло в доме по улице Измаильской.

По словам хозяйки, она встретила незнакомца в магазине. Молодой человек поведал ей о том, что оказался в сложной жизненной ситуации и ему негде жить. Девушка, желая помочь, предложила погостить у нее.

«Спустя месяц она обнаружила отсутствие квартиранта и пропажу денежных средств, ювелирных изделий и драгоценной монеты на общую сумму более 370 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Поняв, что молодой человек обокрал ее, девушка пошла в полицию. Подозреваемого задержали. Им оказался 27-летний краснодарец. Он во всем признался и рассказал о том, что сдал драгоценности в ломбард за 15 тысяч рублей.

«Драгоценная монета была изъята и в дальнейшем будет возвращена законной владелице», – уточнили в полиции Краснодара.

Тем временем на мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время молодой человек находится под стражей.