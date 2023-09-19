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НовостиОбщество19 сентября 2023 10:49

Жительница Краснодара приютила незнакомца и лишилась драгоценностей

В Краснодаре мужчина обворовал женщину, которая временно приютила его, на 370 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жительница Краснодара приютила незнакомца и лишилась драгоценностей. Все произошло в доме по улице Измаильской.

По словам хозяйки, она встретила незнакомца в магазине. Молодой человек поведал ей о том, что оказался в сложной жизненной ситуации и ему негде жить. Девушка, желая помочь, предложила погостить у нее.

«Спустя месяц она обнаружила отсутствие квартиранта и пропажу денежных средств, ювелирных изделий и драгоценной монеты на общую сумму более 370 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Поняв, что молодой человек обокрал ее, девушка пошла в полицию. Подозреваемого задержали. Им оказался 27-летний краснодарец. Он во всем признался и рассказал о том, что сдал драгоценности в ломбард за 15 тысяч рублей.

«Драгоценная монета была изъята и в дальнейшем будет возвращена законной владелице», – уточнили в полиции Краснодара.

Тем временем на мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время молодой человек находится под стражей.