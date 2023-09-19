Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку

На сегодняшний день Краснодарский край входит в тройку лидеров среди субъектов страны по развитию уличной торговли. При этом норматив минимальной обеспеченности ларьками, киосками и другими НТО на Кубани составляет 3487. Фактически же к началу лета число точек для реализации различной продукции превышало 7,8 тысяч. И эти цифры, по мнению председателя Заксобрания, являются одним из показателей социально-экономического благополучия региона. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил значимость этого вопроса.

- Нестационарные торговые объекты играют важную роль в обеспечении комфортности городской среды, развитии конкуренции и социальной инфраструктуры. Благодаря им появляются новые рабочие места, особенно в сельской местности. Они являются и самыми распространенными стартовыми площадками для начинающих предпринимателей, а кубанские производители, в частности, фермеры и владельцы ЛПХ, могут реализовать на таких точках собственную продукцию, - сказал Юрий Бурлачко.

По словам председателя краевого парламента, сейчас в субъекте созданы все необходимые условия для функционирования НТО, органы госвласти всячески способствуют их развитию. Но вместе с тем, акцентировал он, потребсферу в данном направлении все равно необходимо совершенствовать.

Председатель аграрного комитета Заксобрания Сергей Орленко подчеркнул - системная законопроектная и организационная работа по совершенствованию регулирования потребсферы и торговли ведется постоянно, в том числе и в формате выездных мероприятий. В 4-ом квартале этого года, отметил депутат, планируется принять постановление Законодательного Собрания о состоянии потребительской сферы на территории Краснодарского края.