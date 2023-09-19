В сочинском РМОУ начался учебный год

Фото: пресс-служба РМОУ

В Российском международном Олимпийском университете, который находится в Сочи, состоялась торжественная церемония по случаю начала нового учебного года.

В праздничном мероприятии приняли участие ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов, главный тренер сборной России по художественной гимнастике, Герой труда РФ Ирина Винер, президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион Алексей Свирин, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийская чемпионка Ирина Привалова, а также другие спортсмены, тренеры и почетные гости.

В этом учебном году обучение будут проходить 78 слушателей из 11 стран мира. Вуз предлагает три основные программы дополнительного образования — две русскоязычных «Мастер спортивного администрирования» и «Мастер спортивного управления», а также одна международная - «Master of Sport Administration». Преподавателями станут профессора из восьми стран.

- Ровно десять лет назад открылся кампус нашего университета. Первым слушателям международной программы «Мастер спортивного администрирования» посчастливилось принять участие в организации зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. А сегодня к нам на учебу поступают чемпионы и призеры тех Игр. С каждым слушателем я стараюсь познакомиться лично, с интересом изучаю его биографию, узнаю о мотивации. В глазах ребят нового набора я увидел искреннее желание учиться, открывать в себе новые таланты, ставить самые высокие цели и их добиваться. Многие поступают в Олимпийский университет уже не первый год. Тем ценнее для них будет время, которое они проведут в наших аудиториях, изучая науку спортивного управления, - сказал во время торжественной церемонии ректор РМОУ Лев Белоусов.

В университет поступило много студентов, которые являются стипендиатами Фонда поддержки олимпийцев России. В этом году организация предоставила спортсменам, завершающим или уже завершившим свое выступление в национальной сборной по олимпийским видам спорта, 43 гранта.

По международной программе, которая в этом году отмечает десять лет с момента первого набора, обучение пройдут 18 победителей стипендиального конкурса РМОУ «Мастерские стипендии».

В вузе отметили, что обучение будут проходить рекордное число победителей и призеров Олимпийских игр. В их числе олимпийский чемпион Игр «Сочи-2014» по скелетону Александр Третьяков, олимпийские чемпионы по фехтованию Тимур Сафин и Аделина Загидуллина, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам «Сочи 2014» Максим Вылегжанин, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию (парное катание) Евгения Тарасова, а также призер чемпионата Европы по футболу Владислав Радимов и заслуженные паралимпийцы — двукратная участница Паралимпийских игр (триатлон ПОДА) Анна Бычкова.

Ирина Винер отметила, что Российский международный Олимпийский университет крайне необходим спортсменам, которые заканчивают или уже закончили свои выступления. Важность заключается в том, что несмотря на полученное образование, не всегда есть необходимый теоретический и практический базис основ бизнеса.

- Поэтому федерации стремятся найти специалистов со стороны, но они знают спорт извне, а спортсмены, которые здесь учатся, находятся внутри и сами понимают и знают насущные проблемы. Но они должны возвращаться в свои федерации и применять свои знания для тех федераций, которые их сюда отправили, и приносить пользу. Те условия, которые им созданы – это высшая лига, с видом на море, потрясающе оборудованные комнаты для обучения, исторический интерактивный музей, библиотека – все это очень здорово и достойно нашей страны, - добавила главный тренер сборной России по художественной гимнастике.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что за последние 12 лет дипломы университета получили 12 паралимпийцев. В этом году его слушателями стали еще два участника Паралимпийских игр.

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в своем приветственном слове указал на то, что уже в следующем году Играм в Сочи исполняется 10 лет. РМОУ сыграл в их организации значимую роль. В частности, стал частью гуманитарного наследия Олимпиады в рамках данных Президентом страны и Правительством гарантий.

- В рамках церемонии состоялось подписание двух партнерских соглашений, а всего около 40 российских и зарубежных организаций в области профессионального, студенческого, массового спорта, высшего образования, культуры, международного сотрудничества являются партнерами РМОУ. Первым профессиональным баскетбольным клубом, объявившем о сотрудничестве с Университетом, стал ПБК «Локомотив-Кубань». Соглашение касается вопросов подготовки управленческих кадров, реализации образовательных программ повышения квалификации и стажировок для слушателей РМОУ, - рассказали в вузе.