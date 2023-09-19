Полицейские задержали 25-летнего парня за угон мопеда в Сочи

Мопед вернули владельцу Фото: Рамиль ГАЛИ

Сотрудники полиции микрорайона Мамайка города Сочи нашли угонщика «Ямахи». С заявлением о пропаже транспортного средства обратился местный житель. Мужчина рассказал, что оставил мопед на парковке возле дома, а утром не обнаружил его на месте.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники выяснили, что мопед забрал 25-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции и был судим за совершение имущественных преступлений», - сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

Следователи выяснили маршрут движения угонщика и нашли «Ямаху», брошенной у обочины на улице Крымской. Подозреваемого задержали по месту жительства. Молодой человек признался, что взял чужой транспорт, чтобы покататься по городу.

Мопед вернулся к его владельцу, а 25-летнему угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.