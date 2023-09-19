Агрофирма «Южная» открыла капсулу времени, которая лежала в земле более 40 лет

Фото: пресс-служба Агрофирма «Южная»

На производственной площадке агрофирмы «Южная» в Темрюкском районе достали капсулу времени, запечатанную работниками совхоза «Кубань» в 1982 году. Внутри обнаружили послание в ХХI век и 300 бутылок вина урожая 1981 года.

На церемонии поднятия капсулы присутствовали те, кто тогда закладывал ее: главный винодел Александр Вишневский, микробиологи Наталья Губа и Любовь Вишневская, технологи Ирина Колесникова и Нина Дмитренко, инженер по спорту Алексей Мисютин.

К извлечению капсулы времени пришлось привлечь спецтехнику. Послание было надёжно спрятано на глубине двух метров и забетонировано. В десятилитровом баллоне были аккуратно уложены фотографии винзавода, обращение к потомкам, список сотрудников. Все документы сохранились в прекрасном состоянии. В послании, которое заняло три машинописных листа, советская молодежь рассказывала о достижениях завода, перевыполнении плана десятой пятилетки и внедрении прогрессивной на то время технологии приготовления вин. В письме сообщается, что в 1981 году, впервые на Кубани, завод освоил производство марочного вина «Мадера Кубанская».

Фото: пресс-служба Агрофирма «Южная»

«Наделали шума тогда наши технологи, - вспоминает Александр Вишневский, работавший в 1982 году главным виноделом. – Для производства «Мадеры» выращивали специальные сорта винограда – «ркацители» и «клерет». Технологию изучали по всему миру. Построили два солярия, в которых температура летом доходила до 70 градусов, зимой – до 20 градусов. Обучили своих бондарей, которые изготовили дубовую тару на 100 тысяч литров. «Мадера» была нашей гордостью».

Вместе с посланием в капсуле находилось 300 бутылок вина: «Мадера», «Портвейн», «Кагор-32», «Мускат Гамбургский», «Пино фран», «Пино гри», «Рислинг». Все найденные артефакты будут храниться в агрофирме «Южная». В планах компании заложить новую капсулу с посланием потомкам.

«Южная» - это история и опыт работы поколений виноградарей и виноделов. Их традиции мы бережно храним и развиваем с помощью современных технологий. Агрофирма прошла огромный путь от небольшого хозяйства до крупнейшего в регионе предприятия, став в 2003 году частью группы компаний «Ариант», мы открыли новую страницу в своем развитии. Сегодня мы – лидеры по выращиванию винограда в России», - отметил генеральный директор агрофирмы «Южная» Игорь Чемерис.