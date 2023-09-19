Шесть тысяч маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах в Сочи

Фото: transport.sochi.ru

В Сочи около шесть тысяч маломобильных пассажиров северо-кавказской железной дороги смогли получить специализированную помощь на вокзалах. В их числе 3,1 тысячи пассажиров - в Адлере и 2,8 тысячи - в Сочи.

«Подать заявку на оказание помощи пассажирам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также зарезервировать специализированные места в поездах дальнего следования можно в круглосуточном режиме», - напоминает пресс-служба РЖД.

Услуги по заявкам предоставляются бесплатно. Список предоставляемых услуг и ответы на интересующие вопросы, можно найти на странице Центра содействия мобильности.