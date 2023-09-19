В Краснодаре подготовку к отопительному сезону завершат за две недели Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре подготовку к отопительному сезону завершат за две недели. Такое поручение дал на совещании глава города Евгений Наумов.

В краевом центре заменили 5,5 км тепловых магистральных сетей и почти 13 км внутриквартальных. В городе завершают реконструкцию сетей «ТЭЦ-Центр города». Она обеспечит теплом 382 многоэтажки и 38 соцобъектов. Работы на участке теплотрассы «ТЭЦ-КМР» выполнили.

«За оставшиеся две недели необходимо завершить все поставленные задачи, чтобы получить паспорт готовности и плавно войти в осенне-зимний период», – сказал глава города.

В частности, к отопительному сезону готовы 7 353 из 7 427 многоэтажек, 4 642 из 4 689 домов с центральным отоплением, 262 из 292 котельных, 21 из 854 км тепловой сети.

В микрорайоне Московском строят насосную станцию для повышения давления. А по улице Тепличной готова новая котельная.

На улице Думенко В Юбилейном микрорайоне специалисты обновили магистральную теплосеть. Здесь заменили 600 м, увеличив диаметр труб с 500 до 700 м.

К следующему осенне-зимнему сезону в Краснодаре реконструируют три котельные и построят четыре новые системы.