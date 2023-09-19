За неделю в регионе коронавирусом заболел 241 человек Фото из архива КП

На Кубани за неделю выявили 241 новый случай заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту две недели, а самому старшему – 93 года. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Так, с 11 по 17 сентября в Краснодаре получено более 120 положительных результатов. В Сочи зафиксировано свыше 50 новых случаев коронавируса, в Новороссийске –около 10, в Тихорецком районе – семь, в Динском районе – шесть, в Армавире, Геленджике и Успенском районе – по пять.

В Славянском районе заболели четыре человека, в Горячем Ключе, Кавказском, Новопокровском, Северском и Усть-Лабинском районах – по три, в Кореновском, Лабинском и Новокубанском районах – по два.

По одному пациенту прибавилось в Анапе, Абинском, Апшеронском, Белореченском, Выселковском, Каневском, Красноармейском, Крымском, Кущевском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Тимашевском и Туапсинском районах.

За неделю на Кубани от осложнений заболевания скончался один человек.