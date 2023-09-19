В ЗСК подвели промежуточные итоги исполнения резолюции по развитию Краснодара

В ЗСК под председательством Юрия Бурлачко состоялось очередное заседание круглого стола по вопросам развития Краснодара. Предметом обсуждения стало исполнение рекомендаций по развитию городского округа, отраженных в резолюции круглого стола в феврале текущего года.

Открывая работу, руководитель ЗСК заметил, что заседание проходит в преддверии 230-й годовщины со дня основания Краснодара. Председатель Заксобрания отметил активное усовершенствование города.

«Бурное развитие нашей столицы, рекордный прирост населения, буквально в два раза – это с одной стороны хорошо, а с другой - добавляет ряд проблем. За последние 10 лет город значительно вырос. В связи с этим возникли и «болезни роста», о которых вы все прекрасно знаете. Вместе с тем сегодня мы видим, как шаг за шагом проблемные вопросы решаются местной властью», - сказал Юрий Бурлачко.

На особом контроле - транспортная тема. На завершающей стадии находится первый этап строительства трамвайной ветки в Западном направлении – модернизирован трамвайный узел на улице Московской.

Подводя итог встречи, Юрий Бурлачко добавил, что каждый выступающий обозначил существенные проблемы, сдерживающие динамичное развитие города.

«Сегодня мы видим перспективу их решения. Будь то проблемы с ТБО, второй сменой в школах, медицинским обслуживанием. Но что касается дорог, то эту проблему необходимо решать в тесном взаимодействии администрации города, профильного комитета Законодательного Собрания, министерства транспорта. Необходима разработка отдельной краевой программы по строительству дорог в столице региона, либо нового подраздела в программе существующей», - резюмировал Юрий Бурлачко, дав соответствующее поручение комитету по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.