В Сочи контролируют оплату проезда в бескондукторных автобусах

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В сочинском транспорте продолжается контроль оплаты проезда. Специалисты с устройствами для проверки проинспектировали маршруты №12 и №17. На них работают новые автобусы, которые оснащены валидаторами для бескондукторного платежа.

«Контроль проводится в течение всего времени работы автобусов. В случаях обнаружения факта неоплаты пассажир считается безбилетным и подлежит административному наказанию», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Проверки проводятся регулярно. За три месяца их было осуществлено свыше 2 тысяч, более 59 тысяч пассажиров общественного транспорта прошли контроль.