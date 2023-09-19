В библиотеки Тимашевска поступило более тысячи новых книг

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

Три городские библиотеки в 2023 году пополнили свои фонды книгами. В закупку вошла литература художественная, по психологии и саморазвитию, фантастика, периодика. Все книги – новые, выпущенные популярными российскими издательствами.

– Ежегодно мы пополняем наш фонд книгами. Закупаем в основном русскую классическую литературу для школьников, детективы и романы для читателей старшего возраста. Периодику закупаем как местную, так и всероссийскую. Отмечу, что одна из главных наших задач – пополнять фонды материалами краеведческой тематики. Сегодня на полках наших библиотек можно найти труды известных кубанских авторов, краевые журналы и местные газеты, – рассказала директор муниципального учреждения «Городская централизованная библиотечная система» города Тимашевска Виктория Дзюба.

По ее словам, в 2023 году фонд городских библиотек пополнился на тысячу книг и журналов, а всего их более 45 тысяч. На цели по укомплектованию из бюджета учреждения в текущем году было выделено около полумиллиона рублей.