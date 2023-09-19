Мужчину арестовали на 10 суток Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Крымске пьяный мужчина напал на 11-летнего мальчика. Мужчину задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло 16 сентября. По словам очевидцев, двое школьников поссорились. Тогда один из мальчиков пожаловался на сверстника своему отцу. 44-летний мужчина, в свою очередь, пошел разбираться в конфликте. Но не на словах.

«Ранее судимый местный житель применил насилие в отношении 11-летнего мальчика», – сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Родители пострадавшего мальчика не оставили ситуацию и обратились в полицию. Напавшего на их сына жителя задержали.

«При этом мужчина был пьян и оказывал сопротивление полицейским», – уточнили в краевой полиции.

На местного жителя составили административный протокол за мелкое хулиганство. В результате суд арестовал мужчину на 10 суток.

«По факту причинения телесных повреждений ребенку назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», – добавили в краевом управлении МВД.