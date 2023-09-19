Книгу о кубанских святых на языке Брайля подготовят в Краснодаре

Издание книги обсудили в Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых им. А.П. Чехова Фото: Кубанская митрополия

Книгу о кубанских святых на языке Брайля подготовят в регионе. Издание сборника обсудили на встрече митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория представителей Ассоциации пресс-служб края. Об этом сообщили в Кубанской митрополии.

Руководитель информационно-издательского отдела Екатеринодарской и Кубанской епархии диакон Михаил Степанков встретился с директором Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых им. А.П. Чехова Валерией Полтораниной. Руководитель учреждения рассказала о деятельности. По ее словам, библиотека не ограничивается только выдачей книг.

«На сегодняшний день Чеховская библиотека — это просветительский, издательский и научный центр, а также место встреч для людей с ограничениями по зрению», – отметили в Кубанской митрополии.

При сотрудничестве с епархией планируются встречи духовенства Кубанской митрополии с читателями филиалов библиотеки, издание книги о кубанских святых в формате укрупненного шрифта и на языке Брайля, изготовление иконы Собора святых Кубанской митрополии в технике Рельефно-графического изображения и запись тифлокомментированого описания иконы.

Кроме того, будет рассмотрена подготовка экскурсионной программы для слепых по старинным храмам Краснодара.

В 2022 году по благословению митрополита Григория был издан сборник молитв на языке Брайля.