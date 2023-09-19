На месте пожара обнаружили медицинские отходы Фото: t.me/kuban_23

В Краснодаре на месте сгоревшего склада обнаружили свалку медицинских отходов. Возгорание произошло в районе хутора Октябрьского в Прикубанском округе.

На месте пожара, в частности, оказались ампулы с анализами, шприцы и другие отходы. В настоящее время проводится проверка.

«Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК совместно с правоохранительными органами и Роспотребнадзором определяют причастность владельца складских участков к незаконному предпринимательству в сфере обращения с отходами», – сообщили в МЦУ Краснодара.

По результатам проверки к виновным примут соответствующие меры.