Митрополит Григорий встретился с участниками слета активистов «Движение первых» Фото: пресс-служба Кубанской митрополии

Митрополит Григорий встретился с участниками слета активистов «Движение первых». Владыка посетил туристическую базу «Межгорье» в Горячем Ключе 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

На слете собрались учащиеся 9-11-х классов из 130 школ Краснодара. В течение трех дней для участников провели познавательную программу, квест-игры, мастер-классы, спортивные состязания. Одним из ключевых мероприятия стала встреча с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Григорием.

В приветствии владыка отметил, что вопросы патриотизма в настоящее время являются самыми актуальными.

«Трудитесь, помните, что Родина, а это и наше старшее поколение, и младшее, и те, кто находится рядом с вами, с надеждой на вас сейчас смотрят. С надеждой на то, что вы нашу Родину защитите, приумножите ее добро, сделаете все, чтобы жизнь в России изменилась в лучшую сторону, чтобы люди благодаря этим изменениям становились добрее», — сказал школьникам митрополит Григорий.

Владыка отметил, что Православная вера помогает человеку отличить добро и зло, Бог открывает в Своих Заповедях, что для человека благо, а что плохо. Он объяснил, почему необходимо приходить в храмы, обращаться к Богу. Митрополит Григорий рассказал, что почти при каждом храме действуют молодежные объединения и проводятся мероприятия.

Ребята задали владыке вопросы на самые разные темы. Митрополит Григорий развернуто ответил на каждое обращение школьников.