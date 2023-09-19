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НовостиОбщество19 сентября 2023 14:27

В Краснодаре временно перекрыли участок улицы Дзержинского

В районе Западного обхода строят 13 км водопровода
Светлана ОВДЕЙ
Работы завершат до 25 сентября Фото: «Росводоканал Краснодар»

Работы завершат до 25 сентября Фото: «Росводоканал Краснодар»

В Краснодаре временно перекрыли участок улицы Дзержинского. Ограничения ввели для строительства 13 км нового водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы по подключению водовода к существующей сети продолжатся до 25 сентября. В этот период ограничен проезд по двум полосам улицы Дзержинского в сторону центра города от спорткомплекса «Баскет Холл» до здания по улице Дзержинского, 229/5.

Специалисты проложили шесть км сетей диаметром 560 мм. Отмечается, что строительство водопровода улучшит подачу воды в районе улиц Дзержинского, Красных Партизан и Западного Обхода. Работы выполняют методом горизонтально-направленного бурения

«Новые сети с высокими технологическими характеристиками обеспечат водоснабжение жилых застроек на северо-западе и западе Краснодара», – сказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов.