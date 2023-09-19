«Быки» обыграли «Динамо» в матче Кубка России Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче Кубка России. Встреча завершилась серией пенальти.

Матч четвертого тура группового этапа Кубка России прошел 19 сентября в Краснодаре. Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет на 21-ой минуте встречи открыл полузащитник Бителло из ФК «Динамо».

У «быков» во втором тайме отличился Кади Боржес. Мяч влетел в ворота на 69-ой минуте.

В серии пенальти сильнее были игроки «Краснодара» – 4:2.