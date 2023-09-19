Врачи Сочи совершили более 7,4 тысячи выездов на новых машинах

На новых машинах в Сочи врачи совершили уже более 7,4 тысяч выездов. Фото: t.me/minzdrav_kubani

В июне 2023 гола поликлиника №4 Сочи получила четыре новых автомобиля. Автопарк лечебного учреждения был пополнен в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Медики поликлиники за три месяца совершили более 7,4 тысяч выездов.

«Из-за территориальной удаленности прикрепленных к поликлинике населенных пунктов, горных и грунтовых дорог врачам было сложно своевременно добираться до пациентов. Поэтому обновление автопарка поликлиники - это значительная помощь врачам и жителям района», - рассказала главврач Городской поликлиники №4 г. Сочи Ульяна Катриченко.

Во время одного из выездов врачи оперативно обнаружили изменения в ЭКГ пациентки и приняли решение о ее срочной госпитализации. Женщина попала на стол хирургам, которые установили стент в коронарную артерию. Благодаря дежурному выезду врачей медицинская помощь сочинке была оказана своевременно.