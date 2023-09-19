На территории лесничества рядом с Горячим Ключом задержали браконьеров

В Горячеключевском лесничестве задержали браконьеров с арсеналом специальных средств для ночной охоты. Госинспекторы обнаружили у мужчин тепловизионные устройства, нарезное оружие и глушители, понижающие звуки выстрелов.

«В вечернее время суток в трех километрах западнее поселка Мирный МО город Горячий Ключ специалистами задержаны двое граждан. Они осуществляли незаконную охоту на автомобиле», - уточнили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Данные о браконьерах переданы в правоохранительные органы. В отношении мужчин заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота».