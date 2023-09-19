Сборная Кубани завоевала 18 медалей на чемпионате России по гребному спорту

Представители Краснодарского края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Гребцы из Краснодарского края завоевали 18 медалей на чемпионате России, который прошел в Ростове-на-Дону. В борьбе за медали участвовали более 230 российских спортсменов из 15 регионов. В сборную Кубани вошли 26 человек.

«Наши спортсмены регулярно становятся победителями и призерами соревнований по гребному спорту. В крае им занимаются свыше тысячи человек, в том числе 520 спортсменов на базе семи отделений. В состав национальной сборной входят не менее 40 жителей региона», - прокомментировал вице-губернатор региона Александр Власов.

По итогам общекомандного зачета кубанская сборная взяла третье место. В личном зачете «золото» у краснодарцев одиночников Льва Добрянцева и Юлии Левиной. Елизавета Ковальская из Славянского района на одиночной гонке завоевала «серебро». Также серебряные медали у тандемов Александра Ковальского и Федора Тиханова, Александры Аничиной и Марии Кубышкиный. Бронза в парных женских двойках досталась Алине Карповой и Татьяне Варшавской.

Не остались без медалей и представители мужских восьмерках с рулевым. Второе место у Павла Сорина, Никиты Еськина, Алексея Митиенко, Вадима Семенюты-Варшавского, Ильи Иванова, Александра Матвеева, Дмитрия Язикова, Артема Греба и Александра Нагребельного.