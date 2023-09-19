На Кубани обсудят вопросы участия частных организаций в соцобслуживании

Бездомный мужчина на приеме в социальном центре. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Краснодаре сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций обсудят участие негосударственных организаций в социальном обслуживании.

«Мероприятие станет площадкой для обсуждения изменений в законодательстве, а также мер финансовой поддержки бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. В пленарном заседании и тематических секциях примут участие представители органов власти и социально ориентированных НКО», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Семинар на эту тему пройдет 23 октября. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться до 30 сентября. В регионе идет активная работа по привлечению частного сектора к оказанию социальных услуг жителям. Сейчас на Кубани 22 таких организации.