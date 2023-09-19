В Сочи задержали 22-летнего наркокладмена

Масса запрещенных веществ составила свыше 18 граммов Фото: сочи.23.мвд.рф

Сочинские полицейские задержали 22-летнего жителя Ростовской области, который прятал что-то в кустах на территории парка.

«Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла сверток, оставленный приезжим, а также еще один тайник, оборудованный молодым человеком незадолго до этого», - рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

По адресу временного проживания ростовчанина правоохранители обнаружили пачку из-под сигарет с 15 свертками. Эксперт заключил, что в них находились синтетические наркотики. Общая масса запрещенных веществ составила свыше 18 граммов. Как оказалось, закладчик приобрел наркотические средства в сети интернет для сбыта на курорте.

Заведено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. На период следствия ростовчанин заключен под стражу.