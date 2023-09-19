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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 16:46

В Сочи во дворе жилого дома насмерть сбили женщину-пешехода

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина
Евгения ХАЛИКОВА
Водитель иномарки наехал на пешехода во дворе многоэтажки. Фото: t.me/police_sochi

Водитель иномарки наехал на пешехода во дворе многоэтажки. Фото: t.me/police_sochi

В Сочи во дворе жилого комплекса погибла под колесами автомобиля пенсионерка-пешеход.

«По предварительным данным, на улице Петрозаводская в Адлерском районе Сочи водитель автомобиля «Форд Транзит», маневрируя во дворе жилого дома, допустил наезд на пешехода», - уточнили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливают полицейские. После проверки будет принято процессуальное решение.