В Сочи во дворе жилого дома насмерть сбили женщину-пешехода

Водитель иномарки наехал на пешехода во дворе многоэтажки. Фото: t.me/police_sochi

В Сочи во дворе жилого комплекса погибла под колесами автомобиля пенсионерка-пешеход.

«По предварительным данным, на улице Петрозаводская в Адлерском районе Сочи водитель автомобиля «Форд Транзит», маневрируя во дворе жилого дома, допустил наезд на пешехода», - уточнили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливают полицейские. После проверки будет принято процессуальное решение.