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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 18:16

На ж/д вокзале Краснодара мужчина получил удар током, перелезая через поезд

Транспортные полицейские Краснодара устанавливают обстоятельства поражения электрическим током жителя Тимашевского района
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина получил удар током на железной дороге.

Мужчина получил удар током на железной дороге.

Фото: Иван Макеев

На железнодорожном вокзале «Краснодар-2» мужчина получил тяжелые травмы при попытке перелезть через сцепку поезда. Как рассказали в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, 28-летний мужчина не хотел переходить пути через пешеходный переход и решил сократить себе дорогу.

«Молодой человек пытался сократить путь и перелезть через сцепку железнодорожного состава, но его ударило током мощностью 27500 вольт», - уточнили в ведомстве.

Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали пострадавшего в больницу с ожогами. Следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте устанавливает все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.