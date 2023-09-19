На ж/д вокзале Краснодара мужчина получил удар током, перелезая через поезд

Мужчина получил удар током на железной дороге. Фото: Иван Макеев

На железнодорожном вокзале «Краснодар-2» мужчина получил тяжелые травмы при попытке перелезть через сцепку поезда. Как рассказали в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, 28-летний мужчина не хотел переходить пути через пешеходный переход и решил сократить себе дорогу.

«Молодой человек пытался сократить путь и перелезть через сцепку железнодорожного состава, но его ударило током мощностью 27500 вольт», - уточнили в ведомстве.

Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали пострадавшего в больницу с ожогами. Следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте устанавливает все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.