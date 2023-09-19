Журналисты собрались в Сочи на Форуме «Вся Россия-2023»

Участниками события стали более тысячи журналистов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Сочи открылся 27 Форум современной журналистики «Вся Россия-2023». Его участниками стали более тысячи сотрудников СМИ из всех субъектов России. Приехали журналисты и блогеры и из новых регионов страны, а также из зарубежных стран. Церемония открытия прошла в Зимнем театре курорта.

«Мы рады принимать крупнейший российский медиафорум в Сочи. Событие каждый год объединяет ведущих журналистов, редакторов и блогеров из всех регионов России и стран зарубежья. Желаю успешной и продуктивной работы. И, надеюсь, участники найдут время в своем плотном графике и познакомятся с гостеприимством главного курорта страны в бархатный сезон», — приветствовал глава Сочи Алексей Копайгородский.

«Вся Россия» — это крупнейшее событие в профессиональной среде российских журналистов. На площадках форума пройдут образовательные программы и мастер-классы. Участники обсудят антикризисное управление в издательской деятельности, опыт лучших изданий и развитие медиа в новых российских регионах.

Известные журналисты и эксперты проведут круглые столы и дискуссионные клубы. Основными темами встреч станут национальная система маркировки «Честный знак», нейросети и подготовка журналистских кадров.