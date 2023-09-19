В исправительной колонии Адыгеи заключенные вели проукраинскую пропаганду

Мужчин подозревают в экстремистской деятельности. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Адыгее заключенные исправительной колонии организовали на территории учреждения экстремистскую организацию, где пропагандировали идеи украинского националиста Степана Бандеры. Деятельность мужчин была пресечена отделом по расследованию особо важных дел следственного управления республиканского СКР.

«По данным следствия, подозреваемые, находясь на свободе, в разное время вступили в запрещенную и признанную в Российской Федерации экстремистской украинскую организацию «Правый сектор» и продолжили участие в ее деятельности в период отбывания наказания в исправительной колонии путем пропаганды среди заключенных идеологии запрещенной организации», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

При обыске у заключенных были изъяты предметы одежды с изображением символики экстремистской организации. В отношении них после проверки могут быть заведены уголовные дела по статье «участие в деятельности экстремистской организации».