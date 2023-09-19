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НовостиЭкономика19 сентября 2023 19:31

Обход Адлера в составе трассы Джубга-Сочи предварительно одобрил «Автодор»

Сроки выполнения работ - со дня заключения договора и до 30 декабря 2026 года
Евгения ХАЛИКОВА
Обход Адлера сдадут в 2026 году.

Обход Адлера сдадут в 2026 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совет директоров госкомпании «Автодор» предварительно одобрил совершение крупной сделки по подготовке документации и проектированию строительства обхода Адлера, сообщает «Интерфакс-Юг».

«Предмет сделки: выполнение комплекса работ по подготовке документации по планировке территории, проектированию и строительству объекта: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» с последующей эксплуатацией на платной основе», - говорится в сообщении.

Уточняется, что начальная цена договора составляет почти 70 млрд рублей. Протяженность обхода Адлера - 7,7 км станет. После введения участка в эксплуатацию в 2026 году сократится дорога из центра Сочи в аэропорт Адлера. Подрядчиком выступит ООО «Строительная компания «Автодор». Заказчик – ГК «Российские автомобильные дороги».