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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 19:43

В центре Сочи мужчина подрался с подростками, которые обижали его дочь

Полицейские разбираются в инциденте на Цветном бульваре курорта
Евгения ХАЛИКОВА
Полицейские установили всех участников конфликта.

Полицейские установили всех участников конфликта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Сочи на Цветном бульваре 39-летний мужчина подрался с компанией подростков. Драка попала на камеры уличной видеофиксации и привлекла внимание сотрудников местной полиции.

«Полицейскими установлены все участники инцидента на улице Цветной бульвар Центрального района Сочи. Предварительно выяснилось, что 39-летний местный житель решил поговорить с подростками 15-17 лет, которые, как он думал, обижают его дочь», - уточнили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Однако, мирной беседы не вышло. В ходе разговора у мужчины с одним из подростков завязалась потасовка. Затем в драку ввязались остальные несовершеннолетние. Полицейские продолжают проверку. Процессуальное решение будет принято по ее результатам.