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НовостиОбщество20 сентября 2023 4:50

Что произошло в ночь на 20 сентября в Краснодарском крае

В Сочи тушат резервуар с дизельным топливом
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Подборка новостей на утро 20 сентября

Подборка новостей на утро 20 сентября

Утром 20 сентября в Адлерском районе Сочи вспыхнул крупный пожар. Площадь горения достигла порядка 100 кв.м. Угрозы распространения огня нет.

«На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются», - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

Известно, что пожар произошел на промышленной территории. Резервуар был пустой. Аэропорт Сочи, недалеко от которого произошел пожар, работает в штатном режиме.

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