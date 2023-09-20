Крупный пожар на складе ГСМ в Сочи ликвидировали

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о ликвидации возгорания на складе горюче-смазочных материалов.

«Нахожусь в Адлере на улице Авиационной, где рано утром на складе ГСМ произошло возгорание, здесь развернут оперативный штаб. Пожар уже ликвидирован, - написал в телеграм-канале глава города.

Площадь пожара не превышала 100 кв.м. Пострадавших нет. Аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме.

Причины случившегося продолжают выяснять, проводится проверка.