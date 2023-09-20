Спортивная площадка и зона отдыха появятся на крыше школы в Сочи

Зоны отдыха и спортивные площадки разместятся на крыше Фото: admkrai.krasnodar.ru

В селе Раздольное города Сочи строят школу на 1100 мест. В новом учебном заведении будет амфитеатр, в классах организуют зоны для творчества. На крыше здания разместят зону отдыха и места для занятия спортом.

«Свободной земли в Сочи практически нет, поэтому это первая такая большая школа. Здесь будет свой амфитеатр, в классах - зоны свободного творчества. Задействовали даже крышу - разместим здесь места для занятий спортом и отдыха», - рассказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Анна Минькова посетила строющуююся школу Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вице-губернатор Минькова сообщила также, что готовность объекта составляет 87%. Полноценная работа учебного заведения планируется с 1 сентября 2024 года.

«Жители очень ждут школу. Снизим нагрузку на гимназии № 6 и 9. Часть детей заведем в школу уже в марте», - добавила замгубернатора.